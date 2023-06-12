Умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев
Олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев. Обложка © Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ)
Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 70 лет. Трагическую новость в социальных сетях сообщил сын спортсмена Иван Зайцев. Причина его смерти не называется.
На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) выразили соболезнования родным и близким спортсмена и назвали его смерть невосполнимой потерей для всего волейбольного сообщества.
"Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем. ВФВ выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам, для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что знаменитый гандболист и олимпийский чемпион 1992 года Игорь Васильев скончался в возрасте 57 лет. Спортсмен выступал за волгоградский "Каустик", испанский "Атлетико", немецкие "Альтенхаген-Хепен" и "Гросс-Герау", а также швейцарский "Зур". Карьеру Васильев завершил в 2000 году.