Умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев

Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 70 лет. Трагическую новость в социальных сетях сообщил сын спортсмена Иван Зайцев. Причина его смерти не называется.

На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) выразили соболезнования родным и близким спортсмена и назвали его смерть невосполнимой потерей для всего волейбольного сообщества.

"Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем. ВФВ выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам, для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата", — сказано в сообщении.