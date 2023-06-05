Самый высокий баскетболист России умер в 29 лет

Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин умер в возрасте 29 лет. Спортсмен скончался 5 мая из-за менингита. Недавно ему стало плохо во время одной из игр. Врачи выявили у него это заболевание, но было уже поздно. Его ввели в искусственную кому, через три дня баскетболист скончался.

Рост Рогожкина составлял 222 сантиметра. Как сообщает "Спорт-Экспресс", он начал заниматься баскетболом в 17 лет, тогда играл за волгоградский клуб "Аквариус". В разное время Николай выступал за команды из Химок, Волгограда, Екатеринбурга и Тамбова. Также играл за команды Урала.

"Случилось непоправимое, мы потеряли ярчайшего баскетболиста и друга. Его смерть стала для всех нас настоящим шоком. Сейчас мы опустошены и скорбим. Колян был уникальным, он сиял так ярко", — сказал старший тренер команды "Грязные парни" Алексей Агафонов.

Близкие Рогожкина отзываются о нём как о добром человеке с чистым сердцем. Он всегда был в центре внимания и искренне любил баскетбол. По словам его родных, ради этого он был готов всё преодолеть.