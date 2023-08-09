Умерла советская и российская актриса Вера Васильева
Народной артистке СССР Вере Кузьминичне Васильевой было 97 лет. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Народная артистка СССР, советская и российская актриса Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где много лет служила Вера Кузьминична. Место и дату прощания с артисткой труппа пообещала сообщить позднее.
На счету Веры Васильевой больше 100 театральных ролей, в том числе в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Воительница", "Трёхгрошовая опера", "Ревизор". Покорилось ей и кино. Первым фильмом актрисы стала кинокартина "Близнецы", где она сыграла в эпизоде. А в фильме "Сказание о земле Сибирской" Васильева предстала в роли обаятельной круглолицей Насти Гусенковой. Тогда её полюбила вся страна. Позже были "Вино из одуванчиков", "Пока цветёт папоротник", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и десятки других ролей.
Ранее Лайф рассказывал о смерти другой народной любимицы — Ирины Мирошниченко. Она умерла 3 августа, ей был 81 год. По предварительным данным, причиной смерти стала полиорганная недостаточность из-за септического шока. Народная артистка РСФСР работала на сцене МХТ имени А.П. Чехова и была известна по ряду фильмов, в частности "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата" и "Зимняя вишня".