Умерла советская и российская актриса Вера Васильева

Народная артистка СССР, советская и российская актриса Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщили в Московском академическом театре сатиры, где много лет служила Вера Кузьминична. Место и дату прощания с артисткой труппа пообещала сообщить позднее.

На счету Веры Васильевой больше 100 театральных ролей, в том числе в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Воительница", "Трёхгрошовая опера", "Ревизор". Покорилось ей и кино. Первым фильмом актрисы стала кинокартина "Близнецы", где она сыграла в эпизоде. А в фильме "Сказание о земле Сибирской" Васильева предстала в роли обаятельной круглолицей Насти Гусенковой. Тогда её полюбила вся страна. Позже были "Вино из одуванчиков", "Пока цветёт папоротник", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и десятки других ролей.