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3 августа, 09:53

У Ирины Мирошниченко могли отказать органы из-за септического шока

Предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко — полиорганная недостаточность

Предварительная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Это осложнения тяжёлой инфекции, из-за которой ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, осложнения развились из-за инфекционного воспаления внутренней оболочки сердца. Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла в головном мозге.

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Напомним, около часа назад скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Звезде "Королевской регаты", "Кремлёвских курсантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уже подтвердил информацию о кончине Мирошниченко. О дате и месте церемонии прощания сообщат позже.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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