У Ирины Мирошниченко могли отказать органы из-за септического шока
Предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко — полиорганная недостаточность
Предварительная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Это осложнения тяжёлой инфекции, из-за которой ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, осложнения развились из-за инфекционного воспаления внутренней оболочки сердца. Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла в головном мозге.
Напомним, около часа назад скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Звезде "Королевской регаты", "Кремлёвских курсантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уже подтвердил информацию о кончине Мирошниченко. О дате и месте церемонии прощания сообщат позже.
ТАСС / Артём Геодакян