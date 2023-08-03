У Ирины Мирошниченко могли отказать органы из-за септического шока

Предварительная причина смерти актрисы Ирины Мирошниченко — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Это осложнения тяжёлой инфекции, из-за которой ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, осложнения развились из-за инфекционного воспаления внутренней оболочки сердца. Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла в головном мозге.