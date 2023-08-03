Умерла Ирина Мирошниченко

В 1961 году Ирина Мирошниченко пошла учиться в школу-студию при МХАТе. Актёрскому мастерству она обучалась у В. Маркова. Диплом актриса получила в 1965 году, после того как сыграла Марию Александрову в итоговом спектакле. После этого Мирошниченко сразу приняли во МХАТ на работу. Во время студенчества Ирины Мирошниченко ни руководство, ни мастера МХАТа не поощряли работу учащихся в кино. Поэтому роли, даже маленькие, на экране для студентов были очень желанными. Такую работу Ирина всё же получила, случайно, в картине "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии. Актриса сыграла сестру главного героя Кольки, девушку Катю. Мирошниченко появилась только в одном эпизоде, но запомнилась своей естественностью. Таким был её дебют в кино, а подробнее о её творческой биографии читайте на сайте uznayvse.ru.