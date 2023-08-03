Умерла Ирина Мирошниченко
Ирине Мирошниченко был 81 год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла, не справившись с тяжёлой болезнью. Звезде "Королевской регаты", "Кремлёвских курсантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год.
Как уже рассказывал Лайф, Ирина Мирошниченко была госпитализирована в Москве 30 июля. Актриса успокаивала поклонников, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться. Уточнялось, что артистка сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. Два года назад Мирошниченко тяжело перенесла вызванную ковидом пневмонию и якобы переживала, что это может произойти снова. А вскоре стало известно, что госпитализированной актрисе поставили диагноз "аденома гипофиза". В мозгу народной артистки РСФСР обнаружили доброкачественную опухоль.
В 1961 году Ирина Мирошниченко пошла учиться в школу-студию при МХАТе. Актёрскому мастерству она обучалась у В. Маркова. Диплом актриса получила в 1965 году, после того как сыграла Марию Александрову в итоговом спектакле. После этого Мирошниченко сразу приняли во МХАТ на работу. Во время студенчества Ирины Мирошниченко ни руководство, ни мастера МХАТа не поощряли работу учащихся в кино. Поэтому роли, даже маленькие, на экране для студентов были очень желанными. Такую работу Ирина всё же получила, случайно, в картине "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии. Актриса сыграла сестру главного героя Кольки, девушку Катю. Мирошниченко появилась только в одном эпизоде, но запомнилась своей естественностью. Таким был её дебют в кино, а подробнее о её творческой биографии читайте на сайте uznayvse.ru.