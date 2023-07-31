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31 июля, 10:14

Обнаружили опухоль в мозге: Актриса Мирошниченко находится в реанимации в тяжёлом состоянии

SHOT: У актрисы Ирины Мирошниченко обнаружили доброкачественную опухоль в мозге

Госпитализированной советской и российской актрисе Ирине Мирошниченко поставили предварительный диагноз — аденома гипофиза. В мозгу народной артистки РСФСР обнаружили доброкачественную опухоль, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, знаменитость находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Также актрисе диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка.

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Последняя КТ, которую провели Мирошниченко 30 июля, в очередной раз подтвердила то, что в мозговом веществе обнаружены изменения. Актриса ранее уже следила за этим новообразованием и проходила в июле обследование.

Как сообщал Лайф ранее, Ирина Мирошниченко была госпитализирована 30 июля в Москве. Позже актриса заявила, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться. Уточнялось, что артистка сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. Два года назад Мирошниченко тяжело перенесла вызванную ковидом пневмонию и сейчас переживает, что это может произойти снова. А в декабре 2016 года она также попадала в больницу, но с жалобами на острую боль. После проведённого обследования у неё тогда диагностировали серьёзное воспалительное заболевание.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Иван Косицын
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