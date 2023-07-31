Обнаружили опухоль в мозге: Актриса Мирошниченко находится в реанимации в тяжёлом состоянии

По его данным, знаменитость находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Также актрисе диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка.

Последняя КТ, которую провели Мирошниченко 30 июля, в очередной раз подтвердила то, что в мозговом веществе обнаружены изменения. Актриса ранее уже следила за этим новообразованием и проходила в июле обследование.