Госпитализирована актриса Ирина Мирошниченко
Актриса Ирина Мирошниченко. Фото ТАСС / © Гавриил Григоров
Советская, российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко попала в больницу в Москве. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
По его данным, состояние Мирошниченко резко ухудшилось сегодня, и она решила обратиться за помощью к медикам. У актрисы, по предварительным данным, выявили грипп. Она проходит всестороннее обследование.
Мирошниченко играла в таких популярных советских фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Зимняя вишня" и "Наследство".
Почти ровно год назад президент РФ Владимир Путин поздравлял Ирину Мирошниченко с 80-летием, отмечал, что она "занята любимым делом" и ярким талантом "щедро дарит" публике сильные и глубокие эмоции. Российский лидер пожелал актрисе доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.