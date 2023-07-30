Госпитализирована актриса Ирина Мирошниченко

Советская, российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко попала в больницу в Москве. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

По его данным, состояние Мирошниченко резко ухудшилось сегодня, и она решила обратиться за помощью к медикам. У актрисы, по предварительным данным, выявили грипп. Она проходит всестороннее обследование.

Мирошниченко играла в таких популярных советских фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Зимняя вишня" и "Наследство".