Гарика Сукачёва экстренно госпитализировали

Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Об этом сообщается в группе артиста в VK.

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале пройдёт в неожиданном формате "Народное караоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оркестр и техническая группа к мероприятию готовы, находятся на месте, вход будет свободный. Также организаторы сообщают, что готовы вернуть деньги за билеты.

Рок-музыканту, поэту, композитору, режиссёру, телеведущему, сценаристу актёру дубляжа и озвучки Гарику Сукачёву 63 года. Он известен как лидер групп "Бригада С" и "Неприкасаемые".