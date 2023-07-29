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29 июля, 08:34

Гарика Сукачёва экстренно госпитализировали

Музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован, его концерт в Карелии отменён

<p>Гарик Сукачёв. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Гарик Сукачёв. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Об этом сообщается в группе артиста в VK.

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале пройдёт в неожиданном формате "Народное караоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оркестр и техническая группа к мероприятию готовы, находятся на месте, вход будет свободный. Также организаторы сообщают, что готовы вернуть деньги за билеты.

Рок-музыканту, поэту, композитору, режиссёру, телеведущему, сценаристу актёру дубляжа и озвучки Гарику Сукачёву 63 года. Он известен как лидер групп "Бригада С" и "Неприкасаемые".

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Никита Никонов
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