Звезду "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" сняли с ИВЛ, но врачи не могут справиться с лихорадкой

Лечащим врачам удалось стабилизировать состояние народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного неделей ранее. По сведениям Mash, звезду фильмов "Бриллиантовая рука" и "12 стульев" сняли с ИВЛ, а медкии отмечают положительную динамику в восстановлении пациента.

Народный артист также страдал провалами в памяти, а сейчас вспомнил, кто он и что делает в больнице. 81-летний Игорь Николаевич начал ориентироваться в пространстве. Но врачи всё же не теряют бдительность — у звёздного пациента по-прежнему лихорадка с температурой выше 38.