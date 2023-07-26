Звезду "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" сняли с ИВЛ, но врачи не могут справиться с лихорадкой
Актёра фильмов "Бриллиантовая рука" и "12 стульев" Ясуловича сняли с ИВЛ
Игорь Ясулович. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Лечащим врачам удалось стабилизировать состояние народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного неделей ранее. По сведениям Mash, звезду фильмов "Бриллиантовая рука" и "12 стульев" сняли с ИВЛ, а медкии отмечают положительную динамику в восстановлении пациента.
Народный артист также страдал провалами в памяти, а сейчас вспомнил, кто он и что делает в больнице. 81-летний Игорь Николаевич начал ориентироваться в пространстве. Но врачи всё же не теряют бдительность — у звёздного пациента по-прежнему лихорадка с температурой выше 38.
Ясуловича госпитализировали в Москве 18 июля. СМИ писали, что у актёра подозревали острое повреждение почек. 81-летний артист перенёс уже несколько операций. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.