В Школе-студии МХАТ не подтвердили остановку сердца у актрисы Ирины Мирошниченко

Коллеги не подтвердили проблемы с сердцем у советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. В СМИ перед этим появилась информация о том, что знаменитость перенесла остановку сердца. Как заявил актёр, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, он не получал никакой информации о состоянии 81-летней знаменитости.