В Школе-студии МХАТ не подтвердили остановку сердца у актрисы Ирины Мирошниченко
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Коллеги не подтвердили проблемы с сердцем у советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. В СМИ перед этим появилась информация о том, что знаменитость перенесла остановку сердца. Как заявил актёр, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, он не получал никакой информации о состоянии 81-летней знаменитости.
"Не знаю [о состоянии актрисы]. Не верю пока никакой информации. Будем надеяться [на лучшее]", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Напомним, Ирина Мирошниченко была госпитализирована 30 июля в Москве. Позже актриса заявила, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться. Выяснилось, что Мирошниченко сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. На данный момент предварительный диагноз — грипп. Два года назад артистка тяжело перенесла вызванную ковидом пневмонию и сейчас переживает, что это может произойти снова. А в декабре 2016 года она также попадала в больницу, но с жалобами на острую боль. После проведённого обследования у неё тогда диагностировали серьёзное воспалительное заболевание.