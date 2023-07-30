"Простите меня": Задыхающийся Гарик Сукачёв обратился к поклонникам из палаты

Российский певец Гарик Сукачёв записал видео из палаты после госпитализации. Слегка задыхаясь, переводя дыхание, он прямо с больничной койки обратился к поклонникам и попросил прощения у тех, кто купил билеты на его концерт и теперь не сможет услышать его песни.

Гарик Сукачёв записал видео из палаты после госпитализации. Видео Telegram / IgorSukachev

"Дорогие друзья, все те, кто должен был прийти или приехать на наш концерт. Я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестрик там. Прошу, конечно же, у вас всех прощения, но все мы живые люди, все мы болеем", — обратился певец к поклонникам своего творчества.

Гарик Сукачёв добавил, что болезни обязательно проходят и его коллектив приедет выступить. Попросив ещё раз прощения, он отметил, что "уже появились какие-то в Интернете и некоторых СМИ прекрасные новости" о том, что у певца алкоголизм.

"Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то не получается: то времени нет, то здоровье не позволяет. Хотя можете писать всё, что хотите. Флаг вам в руки, как говорится, и электричку навстречу. А всем остальным нормальным людям: Живы будем — не помрём, мы приедем!" — сказал Гарик Сукачёв.