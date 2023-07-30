Ирина Мирошниченко раскрыла, почему попала в больницу

Советская и российская 81-летняя актриса Ирина Мирошниченко рассказала о состоянии после госпитализации. Артистка подчеркнула, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться.

"Нормально! Со мной всё нормально", — сказала она бодрым голосом в беседе с kp.ru.

Выяснилось, что Мирошниченко сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. На данный момент предварительный диагноз — грипп, однако знаменитость ждёт результаты анализов, чтобы точно узнать, что произошло. Пока же актриса останется под присмотром медиков. Два года назад народная артистка РСФСР тяжело перенесла вызванную коронавирусом пневмонию и сейчас переживает, что это может произойти снова.