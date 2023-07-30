Ирина Мирошниченко раскрыла, почему попала в больницу
Актриса Ирина Мирошниченко заявила, что чувствует себя нормально
Ирина Мирошниченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Советская и российская 81-летняя актриса Ирина Мирошниченко рассказала о состоянии после госпитализации. Артистка подчеркнула, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться.
"Нормально! Со мной всё нормально", — сказала она бодрым голосом в беседе с kp.ru.
Выяснилось, что Мирошниченко сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. На данный момент предварительный диагноз — грипп, однако знаменитость ждёт результаты анализов, чтобы точно узнать, что произошло. Пока же актриса останется под присмотром медиков. Два года назад народная артистка РСФСР тяжело перенесла вызванную коронавирусом пневмонию и сейчас переживает, что это может произойти снова.
Лайф напоминает, что Мирошниченко была госпитализирована 30 июля в Москве. В декабре 2016 года она тоже попадала в больницу, но с жалобами на острую боль. После проведённого обследования у неё тогда диагностировали серьёзное воспалительное заболевание. Ирина Мирошниченко играла в таких популярных советских фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Зимняя вишня" и "Наследство".