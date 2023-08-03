Умер композитор Валерий Разумовский, подаривший хиты Пугачёвой и Киркорову

В возрасте 55 лет ушёл из жизни российский композитор Валерий Разумовский, который был автором популярных песен Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. О трагическом событии рассказал его коллега и друг Игорь Наджиев.

"31 июля 2023 года перестало биться сердце Валерия Разумовского — талантливого музыканта, композитора, аранжировщика и просто хорошего друга", — написал он в соцсети, не называя причину смерти.

Разумовский известен и тем, что писал песни ко многим фильмам, среди которых "Кошечка", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой". С композитором сотрудничали Иосиф Кобзон, Максим Дунаевский, Николай Басков и другие.