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3 августа, 08:34

Умер композитор Валерий Разумовский, подаривший хиты Пугачёвой и Киркорову

<p>Валерий Разумовский. Фото © <a href="https://vk.com/wall-211231268_3638?ysclid=lktvo647r1996103782" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Игорь Наджиев</a></p>

Валерий Разумовский. Фото © VK / Игорь Наджиев

В возрасте 55 лет ушёл из жизни российский композитор Валерий Разумовский, который был автором популярных песен Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. О трагическом событии рассказал его коллега и друг Игорь Наджиев.

"31 июля 2023 года перестало биться сердце Валерия Разумовского — талантливого музыканта, композитора, аранжировщика и просто хорошего друга", — написал он в соцсети, не называя причину смерти.

Разумовский известен и тем, что писал песни ко многим фильмам, среди которых "Кошечка", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой". С композитором сотрудничали Иосиф Кобзон, Максим Дунаевский, Николай Басков и другие.

Умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд

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Накануне сообщалось, что советский и российский композитор Александр Колкер скончался вскоре после своего 90-летия. Он написал более ста песен, в том числе "Стоят девчонки", "Ночной трамвай", "Опять плывут куда-то корабли", "Парень с Петроградской стороны" и другие.

Татьяна Миссуми
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