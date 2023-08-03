Умер композитор Валерий Разумовский, подаривший хиты Пугачёвой и Киркорову
Валерий Разумовский. Фото © VK / Игорь Наджиев
В возрасте 55 лет ушёл из жизни российский композитор Валерий Разумовский, который был автором популярных песен Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. О трагическом событии рассказал его коллега и друг Игорь Наджиев.
"31 июля 2023 года перестало биться сердце Валерия Разумовского — талантливого музыканта, композитора, аранжировщика и просто хорошего друга", — написал он в соцсети, не называя причину смерти.
Разумовский известен и тем, что писал песни ко многим фильмам, среди которых "Кошечка", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой". С композитором сотрудничали Иосиф Кобзон, Максим Дунаевский, Николай Басков и другие.
Накануне сообщалось, что советский и российский композитор Александр Колкер скончался вскоре после своего 90-летия. Он написал более ста песен, в том числе "Стоят девчонки", "Ночной трамвай", "Опять плывут куда-то корабли", "Парень с Петроградской стороны" и другие.