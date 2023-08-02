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2 августа, 00:16

В Петербурге умер автор более ста песен и музыки к кинофильмам Александр Колкер

<p>Александр Колкер. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Kolker_2009_(cropped).jpg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexander_Kolker_2009_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Александр Колкер. Обложка © Wikipedia

Советский и российский композитор Александр Колкер скончался вскоре после своего 90-летия. Об этом сообщается в официальной группе Союза композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича", — отмечается в публикации.

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Колкер написал более ста песен, в том числе "Стоят девчонки", "Ночной трамвай", "Опять плывут куда-то корабли", "Парень с Петроградской стороны" и другие. В 1981 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Ранее Лайф писал о смерти актрисы Ларисы Маршаловой, известной по роли в сериале "Каменская". Ей было 44 года. Причиной стал разрыв тромба.

Юлия Коновалова
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