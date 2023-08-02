В Петербурге умер автор более ста песен и музыки к кинофильмам Александр Колкер

Советский и российский композитор Александр Колкер скончался вскоре после своего 90-летия. Об этом сообщается в официальной группе Союза композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича", — отмечается в публикации.