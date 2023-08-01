Умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд
Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
Актёр Ангус Клауд. Обложка © Getty Images / By Jeff Kravitz / Contributor
Американский актёр, наиболее известный по роли Феско в телесериале "Эйфория", Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью покойного. Причины его смерти неизвестны.
Актёр ушёл из жизни в своём доме в Окленде. Известно, что в последние годы он страдал от депрессии. Очередным ударом для него стала смерть отца — он скончался неделю назад.
Бешеную популярность среди молодёжи Клауду принесла одна из главных ролей в популярном телесериале от HBO "Эйфория", где он сыграл наркодилера Феско.
Ранее стало известно, что известная на весь мир ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Последний пост в "Твиттере" Шинейд опубликовала 17 июля 2023 года. Она выложила архивную фотографию с маленьким Шейном, совершившим самоубийство, и написала, что он "живёт с ней как ночное создание".