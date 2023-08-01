Умер звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд

Американский актёр, наиболее известный по роли Феско в телесериале "Эйфория", Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет, сообщает TMZ со ссылкой на семью покойного. Причины его смерти неизвестны.

Актёр ушёл из жизни в своём доме в Окленде. Известно, что в последние годы он страдал от депрессии. Очередным ударом для него стала смерть отца — он скончался неделю назад.

Бешеную популярность среди молодёжи Клауду принесла одна из главных ролей в популярном телесериале от HBO "Эйфория", где он сыграл наркодилера Феско.