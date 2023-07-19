Регион

Уведомления отключены

19 июля, 11:26

Режиссёр "Секретных материалов" скончался от страшной болезни

Режиссёр "Секретных материалов" и "Декстера" Роберт Либерман умер от рака

<p>Роберт Либерман. Обложка © Getty Images / Matt Carr</p>

Роберт Либерман. Обложка © Getty Images / Matt Carr

В возрасте 75 лет ушёл из жизни американский режиссёр Роберт Либерман, знакомый зрителям по работе над культовыми сериалами "Секретные материалы" и "Декстер", пишет Hollywood reporter.

Это случилось ещё 1 июля в Лос-Анджелесе, но сын кинодеятеля Ник Либерман рассказал о смерти только сейчас. По его словам, долгое время отец боролся с онкологическим заболеванием.

Помимо работы над "Секретными материалами" и "Декстером" Либерман руководил съёмками таких сериалов, как "Никита", "Мёртвая зона", также он успел срежиссировать несколько фильмов: "Столик на двоих", "Огонь в небе", и "Всё, что я хочу на Рождество". За годы карьеры режиссёр получил более двух десятков наград, в том числе первую премию DGA Award за рекламные ролики.

Тело актёра из "Улиц разбитых фонарей" нашли спустя три дня после смерти

Тело актёра из "Улиц разбитых фонарей" нашли спустя три дня после смерти

Ранее Лайф рассказывал, что белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, известная российскому зрителю по сериалу "Каменская", скончалась на 45-м году жизни. По словам коллег, она умерла внезапно, ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров