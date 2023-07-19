Режиссёр "Секретных материалов" скончался от страшной болезни

В возрасте 75 лет ушёл из жизни американский режиссёр Роберт Либерман, знакомый зрителям по работе над культовыми сериалами "Секретные материалы" и "Декстер", пишет Hollywood reporter.

Это случилось ещё 1 июля в Лос-Анджелесе, но сын кинодеятеля Ник Либерман рассказал о смерти только сейчас. По его словам, долгое время отец боролся с онкологическим заболеванием.

Помимо работы над "Секретными материалами" и "Декстером" Либерман руководил съёмками таких сериалов, как "Никита", "Мёртвая зона", также он успел срежиссировать несколько фильмов: "Столик на двоих", "Огонь в небе", и "Всё, что я хочу на Рождество". За годы карьеры режиссёр получил более двух десятков наград, в том числе первую премию DGA Award за рекламные ролики.