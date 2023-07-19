Режиссёр "Секретных материалов" скончался от страшной болезни
Режиссёр "Секретных материалов" и "Декстера" Роберт Либерман умер от рака
Роберт Либерман. Обложка © Getty Images / Matt Carr
В возрасте 75 лет ушёл из жизни американский режиссёр Роберт Либерман, знакомый зрителям по работе над культовыми сериалами "Секретные материалы" и "Декстер", пишет Hollywood reporter.
Это случилось ещё 1 июля в Лос-Анджелесе, но сын кинодеятеля Ник Либерман рассказал о смерти только сейчас. По его словам, долгое время отец боролся с онкологическим заболеванием.
Помимо работы над "Секретными материалами" и "Декстером" Либерман руководил съёмками таких сериалов, как "Никита", "Мёртвая зона", также он успел срежиссировать несколько фильмов: "Столик на двоих", "Огонь в небе", и "Всё, что я хочу на Рождество". За годы карьеры режиссёр получил более двух десятков наград, в том числе первую премию DGA Award за рекламные ролики.
Ранее Лайф рассказывал, что белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, известная российскому зрителю по сериалу "Каменская", скончалась на 45-м году жизни. По словам коллег, она умерла внезапно, ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца.