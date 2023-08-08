Прощай, принцесса Турандот!: Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Юлия Борисова. Фото © Государственный академического театр имени Евгения Вахтангова

"Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная принцесса Турандот. Так уходит эпоха", — говорится в тексте.

Борисова умерла после продолжительной болезни в больнице. Её последней волей было то, чтобы прощание проходило без пафоса и только в семейном кругу. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.