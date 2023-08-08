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8 августа, 14:50

Прощай, принцесса Турандот!: Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова, сыгравшая принцессу Турандот

<p>Юлия Борисова в образе принцессы Турандот в 1963 году. Фото © <a href="https://vakhtangov.ru/show/turandot2/#media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственный академического театр имени Евгения Вахтангова</a></p>

Юлия Борисова в образе принцессы Турандот в 1963 году. Фото © Государственный академического театр имени Евгения Вахтангова

Народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Юлия Борисова. Фото © Государственный академического театр имени Евгения Вахтангова

Юлия Борисова. Фото © Государственный академического театр имени Евгения Вахтангова

"Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная принцесса Турандот. Так уходит эпоха", — говорится в тексте.

Борисова умерла после продолжительной болезни в больнице. Её последней волей было то, чтобы прощание проходило без пафоса и только в семейном кругу. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Татьяна Миссуми
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