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24 августа, 00:19

В Санкт-Петербурге умер российский театральный актёр Иван Личидов

ЦСДР: В Санкт-Петербурге умер 31-летний театральный актёр Иван Личидов

<p>Актёр Центра современной драматургии и режиссуры Иван Личидов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/csdr_izh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦСДР</a></p>

Актёр Центра современной драматургии и режиссуры Иван Личидов. Обложка © VK / ЦСДР

В Санкт-Петербурге скончался театральный актёр Иван Личидов, ему был 31 год. О произошедшем заявили в Центре современной драматургии и режиссуры (ЦСДР), где он служил.

"Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актёр. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель", — сообщили в ЦСДР.

Личидов родился в Удмуртии в 1992 году. Там он в 2016–2018 годах руководил студией IZH.DOC.TEАТR, а в 2018–2020 годах — культурным центром "АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск". В Центре современной драматургии и режиссуры он служил с 2012 года.

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Анатолий Симоненко
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