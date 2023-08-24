В Санкт-Петербурге умер российский театральный актёр Иван Личидов
ЦСДР: В Санкт-Петербурге умер 31-летний театральный актёр Иван Личидов
Актёр Центра современной драматургии и режиссуры Иван Личидов. Обложка © VK / ЦСДР
В Санкт-Петербурге скончался театральный актёр Иван Личидов, ему был 31 год. О произошедшем заявили в Центре современной драматургии и режиссуры (ЦСДР), где он служил.
"Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актёр. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель", — сообщили в ЦСДР.
Личидов родился в Удмуртии в 1992 году. Там он в 2016–2018 годах руководил студией IZH.DOC.TEАТR, а в 2018–2020 годах — культурным центром "АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск". В Центре современной драматургии и режиссуры он служил с 2012 года.
Ранее на 75-м году жизни скончался советский и российский актёр Валерий Рябков. Об этом сообщили в Тюменском Большом драматическом театре, в котором он являлся одним из старейших артистов.