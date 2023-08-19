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19 августа, 14:35

Звезда мексиканских сериалов "Просто Мария" и "Дикая Роза" умер от страшной болезни

Актёр из "Дикой Розы" Давид Остроски умер на 67-м году жизни

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Antonio Nava</p>

Обложка © Wikipedia / Antonio Nava

Мексиканский актёр Давид Остроски, известный своими ролями в телесериалах, умер 17 августа в возрасте 66 лет, пишет El Heraldo.

Причиной смерти является рак, обнаруженный у артиста осенью 2022 года. Тогда ему пришлось отказаться от съёмок в телесериале "Венсер ла Аусенсия" из-за сильных болей в руке, вызванных опухолью. Спустя несколько сеансов химиотерапии, в апреле текущего года, конечность пришлось ампутировать.

Отечественный зритель помнит Остроски по роли Карлоса в сериале "Дикая Роза" и графа д’Аренсо в "Просто Марии". У актёра остались жена и трое взрослых детей.

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Матвей Константинов
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