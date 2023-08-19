Звезда мексиканских сериалов "Просто Мария" и "Дикая Роза" умер от страшной болезни

Мексиканский актёр Давид Остроски, известный своими ролями в телесериалах, умер 17 августа в возрасте 66 лет, пишет El Heraldo.

Причиной смерти является рак, обнаруженный у артиста осенью 2022 года. Тогда ему пришлось отказаться от съёмок в телесериале "Венсер ла Аусенсия" из-за сильных болей в руке, вызванных опухолью. Спустя несколько сеансов химиотерапии, в апреле текущего года, конечность пришлось ампутировать.

Отечественный зритель помнит Остроски по роли Карлоса в сериале "Дикая Роза" и графа д’Аренсо в "Просто Марии". У актёра остались жена и трое взрослых детей.