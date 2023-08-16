Актёр из сериала "Игра престолов" Даррен Кент умер в возрасте 36 лет

Британский актёр Даррен Кент, сыгравший козопаса в "Игре престолов", скончался в возрасте 36 лет после долгой болезни. Об этом сообщает агентство Carey Dodd Associates в соцсети X (бывший "Твиттер").

"С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним", — говорится в тексте сообщения.

По информации издания Hollywood Reporter, актёр страдал от остеопороза, артрита, а также редкого заболевания кожи.