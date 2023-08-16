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16 августа, 00:31

Актёр из сериала "Игра престолов" Даррен Кент умер в возрасте 36 лет

Британский актёр Даррен Кент, сыгравший козопаса в "Игре престолов", скончался в возрасте 36 лет после долгой болезни. Об этом сообщает агентство Carey Dodd Associates в соцсети X (бывший "Твиттер").

"С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним", — говорится в тексте сообщения.

Умер канадский певец и гитарист, автор музыки к фильмам Скорсезе Робби Робертсон

Умер канадский певец и гитарист, автор музыки к фильмам Скорсезе Робби Робертсон

По информации издания Hollywood Reporter, актёр страдал от остеопороза, артрита, а также редкого заболевания кожи.

Ранее Лайф писал о смерти известной греческой певицы и актрисы Лизеты Николау. Она упала с лестницы в кафе и ударилась головой, получив гематому головного мозга.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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