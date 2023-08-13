Известная певица и актриса Лизета Николау умерла после падения с лестницы в кафе

Во время недавнего посещения кафетерия звезда поскользнулась и упала с лестницы, ударившись головой. Прибывшие по вызову медики госпитализировали Николау с гематомой головного мозга. Однако борьба врачей за жизнь певицы не принесла результата. Спустя несколько дней она скончалась в частной клинике в Пирее, добавили в издании.