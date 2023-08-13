Известная певица и актриса Лизета Николау умерла после падения с лестницы в кафе
TA NEA: Певица Лизета Николау скончалась после падения с лестницы в кафетерии
Певица Лизета Николау. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lizetta Nikolaou
Известная греческая певица и актриса Лизета Николау (Lizetta Nikolaou / Λιζέττα Νικολάου) скончалась на 73-м году жизни. Смерть настигла исполнительницу после несчастного случая, сообщило местное издание TA NEA.
Во время недавнего посещения кафетерия звезда поскользнулась и упала с лестницы, ударившись головой. Прибывшие по вызову медики госпитализировали Николау с гематомой головного мозга. Однако борьба врачей за жизнь певицы не принесла результата. Спустя несколько дней она скончалась в частной клинике в Пирее, добавили в издании.
А 9 августа в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более ста театральных ролей, а также съёмки в кино. Похоронили Васильеву на Новодевичьем кладбище в Москве. А СМИ выяснили имя наследницы многомиллионного состояния актрисы.