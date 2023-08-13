Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство актрисы Веры Васильевой
Наследство актрисы Веры Васильевой получит "названая дочь" Дарья Милославская
Вера Васильева, Дарья Милославская. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Советская и российская актриса Вера Васильева завещала всё своё имущество юристу Дарье Милославской, которую многие годы считала близким человеком за неимением собственных детей. Об этом сообщает Woman.ru.
Они познакомились более десяти лет назад. Милославская помогла донести сумки Васильевой, когда та пришла навестить в больницу своего мужа Владимира Ушакова. После этого женщины продолжили общаться, Милославская оказалась поклонницей актрисы, так как с детства ходила на спектакли в Театр сатиры. Коллеги Васильевой сначала настороженно воспринимали такое общение и заботу от прежде незнакомого человека, но артистка уверяла, что это не мошенница.
В 2011 году умер супруг Васильевой, детей у пары не было. Актриса осталась единственной владелицей столичной квартиры и загородного дома. Всё это она и завещала Милославской. При этом ничего по документу не получает брат артистки, с которым она мало общалась. Последняя воля Васильевой не стала ни для кого сюрпризом, ведь о ней было давно известно.
Напомним, народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более ста театральных ролей, а также съёмки в кино. Похоронили Васильеву на Новодевичьем кладбище в Москве.