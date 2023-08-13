Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство актрисы Веры Васильевой

Советская и российская актриса Вера Васильева завещала всё своё имущество юристу Дарье Милославской, которую многие годы считала близким человеком за неимением собственных детей. Об этом сообщает Woman.ru.

Они познакомились более десяти лет назад. Милославская помогла донести сумки Васильевой, когда та пришла навестить в больницу своего мужа Владимира Ушакова. После этого женщины продолжили общаться, Милославская оказалась поклонницей актрисы, так как с детства ходила на спектакли в Театр сатиры. Коллеги Васильевой сначала настороженно воспринимали такое общение и заботу от прежде незнакомого человека, но артистка уверяла, что это не мошенница.