Регион

Уведомления отключены

12 августа, 14:50

Ширвиндт на прощании с Верой Васильевой назвал её эталоном актрисы

Экс-худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой назвал покойную знаменитость эталоном театральной актрисы.

"Когда существует рядом Вера Кузьминична, тогда есть надежда на всё: на долголетие, на необыкновенную какую-то многолетнюю сохранность себя самой. По всем параметрам: внешне, профессионально, мировоззренчески", — приводит телеканал "Звезда" его слова.

Отметим, 89-летний Ширвиндт в силу почтенного возраста практически не появляется на публике. В последнее время его здоровье подкосилось, поэтому режиссёр периодически оказывается на больничной койке. Несмотря на это, пропустить прощание с коллегой и подругой Васильевой он не смог.

"На крылечке вдвоём": Олешко рассказал, какой ему запомнилась Вера Васильева

"На крылечке вдвоём": Олешко рассказал, какой ему запомнилась Вера Васильева

Как ранее писал Лайф, церемония прощания с Васильевой прошла сегодня в Московском театре сатиры. Проститься с артисткой, в частности, пришли актёры Александр Олешко, Максим Аверин, Игорь Золотовицкий и другие. Похоронили Васильеву на Новодевичьем кладбище рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Наталья Исакова
  • Новости
  • александрширвиндт
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров