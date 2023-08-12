Ширвиндт на прощании с Верой Васильевой назвал её эталоном актрисы
Экс-худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой назвал покойную знаменитость эталоном театральной актрисы.
"Когда существует рядом Вера Кузьминична, тогда есть надежда на всё: на долголетие, на необыкновенную какую-то многолетнюю сохранность себя самой. По всем параметрам: внешне, профессионально, мировоззренчески", — приводит телеканал "Звезда" его слова.
Отметим, 89-летний Ширвиндт в силу почтенного возраста практически не появляется на публике. В последнее время его здоровье подкосилось, поэтому режиссёр периодически оказывается на больничной койке. Несмотря на это, пропустить прощание с коллегой и подругой Васильевой он не смог.
Как ранее писал Лайф, церемония прощания с Васильевой прошла сегодня в Московском театре сатиры. Проститься с артисткой, в частности, пришли актёры Александр Олешко, Максим Аверин, Игорь Золотовицкий и другие. Похоронили Васильеву на Новодевичьем кладбище рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.
ТАСС / Шарифулин Валерий