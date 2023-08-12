Ширвиндт на прощании с Верой Васильевой назвал её эталоном актрисы

Экс-худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой назвал покойную знаменитость эталоном театральной актрисы.

"Когда существует рядом Вера Кузьминична, тогда есть надежда на всё: на долголетие, на необыкновенную какую-то многолетнюю сохранность себя самой. По всем параметрам: внешне, профессионально, мировоззренчески", — приводит телеканал "Звезда" его слова.

Отметим, 89-летний Ширвиндт в силу почтенного возраста практически не появляется на публике. В последнее время его здоровье подкосилось, поэтому режиссёр периодически оказывается на больничной койке. Несмотря на это, пропустить прощание с коллегой и подругой Васильевой он не смог.