Регион

Уведомления отключены

12 августа, 12:16

"На крылечке вдвоём": Олешко рассказал, какой ему запомнилась Вера Васильева

Олешко: Смерть Веры Васильевой — серьёзный сигнал для нового поколения

Смерть легендарной актрисы Веры Васильевой является серьёзным сигналом для нового поколения. Об этом заявил российский актёр, телеведущий Александр Олешко, который пришёл на церемонию прощания с коллегой.

Олешко рассказал о яркой ассоциации с Верой Васильевой. Видео © Телеканал "360"

"Уход таких людей, как Вера Васильева, Юлия Борисова, Нина Дробышева — это серьёзный сигнал. Вы посмотрите, как они одна за другой покидают нас. Они нам сигнализируют: "А теперь вы сами. Но вы, пожалуйста, помните, как мы жили, как старались сохранить свет, разум, любовь, доброту", — приводит его слова телеканал "360".

Олешко добавил, что прежде всего Васильева ассоциируется с песней "На крылечке вдвоём" из фильма "Свадьба с приданным". Он подчеркнул, что такие талантливые люди должны жить намного дольше. Актёр также отметил, что Васильева была олицетворением нежности, красоты и невероятной скромности. Олешко поблагодарил её за такой пример достойной жизни.

В Московском театре сатиры прощаются с актрисой Верой Васильевой

В Московском театре сатиры прощаются с актрисой Верой Васильевой

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более 100 театральных ролей, а также съёмки в кино.

Обложка ©

Телеканал "360"

Никита Осипов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров