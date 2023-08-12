"На крылечке вдвоём": Олешко рассказал, какой ему запомнилась Вера Васильева

Смерть легендарной актрисы Веры Васильевой является серьёзным сигналом для нового поколения. Об этом заявил российский актёр, телеведущий Александр Олешко, который пришёл на церемонию прощания с коллегой.

Олешко рассказал о яркой ассоциации с Верой Васильевой. Видео © Телеканал "360"

"Уход таких людей, как Вера Васильева, Юлия Борисова, Нина Дробышева — это серьёзный сигнал. Вы посмотрите, как они одна за другой покидают нас. Они нам сигнализируют: "А теперь вы сами. Но вы, пожалуйста, помните, как мы жили, как старались сохранить свет, разум, любовь, доброту", — приводит его слова телеканал "360".

Олешко добавил, что прежде всего Васильева ассоциируется с песней "На крылечке вдвоём" из фильма "Свадьба с приданным". Он подчеркнул, что такие талантливые люди должны жить намного дольше. Актёр также отметил, что Васильева была олицетворением нежности, красоты и невероятной скромности. Олешко поблагодарил её за такой пример достойной жизни.