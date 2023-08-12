В Московском театре сатиры прощаются с актрисой Верой Васильевой
В Москве прощаются с легендарной актрисой Верой Васильевой. Церемония проходит в Московском театре сатиры. Как сообщает телеканал "360", чтобы проводить артистку в последний путь, люди выстроились в очередь.
В Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой. Видео © Телеканал "360"
Поклонники Васильевой пришли с розами, лилиями, гвоздиками и хризантемами. Некоторые из них принесли венки.
"Очень жаль, печально, очень печально", — сказала одна из участниц траурной церемонии, добавив, что оторваться от фильмов, в которых снималась Васильева, просто невозможно.
"Можно смотреть бесконечно, никогда не надоест", — подтвердила другая женщина.
Как писал Лайф, народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более 100 театральных ролей, а также съёмки в кино.
ТАСС / Артём Геодакян