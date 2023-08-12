В Московском театре сатиры прощаются с актрисой Верой Васильевой

В Москве прощаются с легендарной актрисой Верой Васильевой. Церемония проходит в Московском театре сатиры. Как сообщает телеканал "360", чтобы проводить артистку в последний путь, люди выстроились в очередь.

В Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой. Видео © Телеканал "360"

Поклонники Васильевой пришли с розами, лилиями, гвоздиками и хризантемами. Некоторые из них принесли венки.

"Очень жаль, печально, очень печально", — сказала одна из участниц траурной церемонии, добавив, что оторваться от фильмов, в которых снималась Васильева, просто невозможно.

"Можно смотреть бесконечно, никогда не надоест", — подтвердила другая женщина.