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12 августа, 09:29

В Московском театре сатиры прощаются с актрисой Верой Васильевой

В Москве прощаются с легендарной актрисой Верой Васильевой. Церемония проходит в Московском театре сатиры. Как сообщает телеканал "360", чтобы проводить артистку в последний путь, люди выстроились в очередь.

В Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой. Видео © Телеканал "360"

Поклонники Васильевой пришли с розами, лилиями, гвоздиками и хризантемами. Некоторые из них принесли венки.

"Очень жаль, печально, очень печально", — сказала одна из участниц траурной церемонии, добавив, что оторваться от фильмов, в которых снималась Васильева, просто невозможно.

"Можно смотреть бесконечно, никогда не надоест", — подтвердила другая женщина.

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Как писал Лайф, народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более 100 театральных ролей, а также съёмки в кино.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Максим Плетнёв
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