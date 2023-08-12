Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Легендарную советскую, российскую актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь её проводили близкие люди, родственники и поклонники её таланта.
Церемония прощания с Васильевой прошла сегодня в Московском театре сатиры. Проститься с артисткой, в частности, пришли актёры Александр Олешко, Максим Аверин, Игорь Золотвицкий, худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт и другие. Похоронили Васильеву рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более 100 театральных ролей, а также съёмки в кино.
ТАСС / Геодакян Артем