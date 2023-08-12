Регион

Уведомления отключены

12 августа, 13:46

Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Легендарную советскую, российскую актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь её проводили близкие люди, родственники и поклонники её таланта.

Церемония прощания с Васильевой прошла сегодня в Московском театре сатиры. Проститься с артисткой, в частности, пришли актёры Александр Олешко, Максим Аверин, Игорь Золотвицкий, худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт и другие. Похоронили Васильеву рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.

Врач назвал общую причину, по которой могли умереть Борисова, Васильева и Володарский

Врач назвал общую причину, по которой могли умереть Борисова, Васильева и Володарский

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более 100 театральных ролей, а также съёмки в кино.

Обложка ©

ТАСС / Геодакян Артем

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров