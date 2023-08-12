Легендарную советскую, российскую актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь её проводили близкие люди, родственники и поклонники её таланта.

Церемония прощания с Васильевой прошла сегодня в Московском театре сатиры. Проститься с артисткой, в частности, пришли актёры Александр Олешко, Максим Аверин, Игорь Золотвицкий, худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт и другие. Похоронили Васильеву рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.