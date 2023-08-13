Советская актриса Лидия Остринская умерла на Украине

Скончалась 56-летняя артистка кино и театра Лидия Остринская. В последнее время у неё были серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с порталом Zaxid сообщила Леся Кичура, представитель Львовского украинского драматического театра имени Заньковецкой, где работала актриса.

"Всегда была улыбающейся, яркой, на позитиве. Я её видела совсем недавно и никогда бы не подумала, что человек столь серьёзно болеет. Она всегда была подтянута, ухожена, всегда с улыбкой", — вспоминает Кичура.

А пресс-атташе Львовского театра Елена Федорченко рассказала, что смерть Остринской наступила в больнице. Она добавила, что скончавшаяся была одной из главных актрис Украины, любящей петь и артистичной по своей натуре. Новость о её смерти стала для всех потрясением.

Актриса родилась в 1967 году 14 марта. Актёрское мастерство постигала в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. В театре играла в постановках по Шекспиру, Мопассану, Кизи и Достоевскому, в кино исполнила роли в картинах "Время собирать камни", "Секонд-хенд" и "Король Данило".

Театральная пресс-служба объявила дату прощания с Остринской. Оно назначено на 11:00 15 августа и состоится в фойе Львовского театра.