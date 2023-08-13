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13 августа, 11:35
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Советская актриса Лидия Остринская умерла на Украине

Умерла 56-летняя актриса театра и кино Лидия Остринская

<p>Лидия Остринская. Обложка © Национальный академический драматический театр имени М. Заньковецкой</p>

Лидия Остринская. Обложка © Национальный академический драматический театр имени М. Заньковецкой

Скончалась 56-летняя артистка кино и театра Лидия Остринская. В последнее время у неё были серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с порталом Zaxid сообщила Леся Кичура, представитель Львовского украинского драматического театра имени Заньковецкой, где работала актриса.

"Всегда была улыбающейся, яркой, на позитиве. Я её видела совсем недавно и никогда бы не подумала, что человек столь серьёзно болеет. Она всегда была подтянута, ухожена, всегда с улыбкой", вспоминает Кичура.

А пресс-атташе Львовского театра Елена Федорченко рассказала, что смерть Остринской наступила в больнице. Она добавила, что скончавшаяся была одной из главных актрис Украины, любящей петь и артистичной по своей натуре. Новость о её смерти стала для всех потрясением.

Актриса родилась в 1967 году 14 марта. Актёрское мастерство постигала в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. В театре играла в постановках по Шекспиру, Мопассану, Кизи и Достоевскому, в кино исполнила роли в картинах "Время собирать камни", "Секонд-хенд" и "Король Данило".

Театральная пресс-служба объявила дату прощания с Остринской. Оно назначено на 11:00 15 августа и состоится в фойе Львовского театра.

Актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Склифосовского" умерла в 54 года

Актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Склифосовского" умерла в 54 года

А 9 августа в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету более ста театральных ролей, а также съёмки в кино.

Юрий Лысенко
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