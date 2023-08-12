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12 августа, 10:54

Актриса из "Улицы разбитых фонарей" и "Склифосовского" умерла в 54 года

В возрасте 54 лет умерла актриса Белла Ко, сыгравшая в "Улице разбитых фонарей"

<p>Белла Ко. Обложка ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/135447/foto/m82766/297998/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Кино-театр.ру</a></p>

Белла Ко. Обложка © Кино-театр.ру

В Москве умерла актриса Белла Ко, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ей было всего 54 года.

Белла Ко скончалась в минувший четверг, 10 августа, в собственной квартире на юго-востоке Москвы. В последние годы артистка сражалась с онкологическим заболеванием.

"В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология", — рассказал неназванный собеседник агентства "Регнум".

Помимо "Улицы разбитых фонарей", Белла Ко принимала участие в съёмках таких сериалов, как "Убойная сила", "Спецотдел", "Склифосовский" и многих других. Также артистка озвучила героев в фильмах "Поцелуй на удачу", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "У холмов есть глаза".

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Наталья Исакова
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