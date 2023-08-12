Актриса из "Улицы разбитых фонарей" и "Склифосовского" умерла в 54 года
В возрасте 54 лет умерла актриса Белла Ко, сыгравшая в "Улице разбитых фонарей"
Белла Ко. Обложка © Кино-театр.ру
В Москве умерла актриса Белла Ко, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ей было всего 54 года.
Белла Ко скончалась в минувший четверг, 10 августа, в собственной квартире на юго-востоке Москвы. В последние годы артистка сражалась с онкологическим заболеванием.
"В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология", — рассказал неназванный собеседник агентства "Регнум".
Помимо "Улицы разбитых фонарей", Белла Ко принимала участие в съёмках таких сериалов, как "Убойная сила", "Спецотдел", "Склифосовский" и многих других. Также артистка озвучила героев в фильмах "Поцелуй на удачу", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "У холмов есть глаза".
Ранее Лайф писал, что на 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР, советская и российская актриса Вера Васильева. На её счету больше 100 театральных ролей, в том числе в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Воительница", "Трёхгрошовая опера", "Ревизор". Покорилось ей и кино.