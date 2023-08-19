В возрасте 74 лет умер советский и российский актёр Валерий Рябков

На 75-м году жизни скончался советский и российский актёр Валерий Рябков. Об этом сообщили в Тюменском Большом драматическом театре, в котором он являлся одним из старейших артистов.

"В следующем году его ждали два юбилея: 75 лет со дня рождения и 50 лет на сцене Тюменского драматического — на первой и единственной сцене всей его жизни! Наш театр действительно был его домом, а сцена ТБДТ — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда", — говорится в некрологе.

Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году он был принят на службу в Тюменский облдрамтеатр на должность помощника режиссёра, а в 1978 году, после окончания Тюменского училища искусств, стал артистом театра с исполнением обязанностей помрежа, и эти два призвания совмещал всю свою жизнь. Его называли мастером эпизода. Среди его работ — пастор в "Трёх товарищах" по Ремарку, Христиан Иванович Гибнер в гоголевском "Ревизоре", Антонио в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по Бомарше, Еремеев в вампиловском "Прошлым летом в Чулимске".