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19 августа, 11:34
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Умер актёр "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" Игорь Ясулович

На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович

<p>Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В возрасте 81 года скончался народный артист РФ Игорь Ясулович. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в телеграм-канале ГИТИСа.

Причина смерти народного артиста не сообщается, однако известно, что месяц назад он был госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Также сообщалось, что Ясулович страдал провалами в памяти, а в больнице был подключён к аппарату ИВЛ. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.

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Максим Плетнёв
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