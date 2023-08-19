Умер актёр "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" Игорь Ясулович
На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович
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В возрасте 81 года скончался народный артист РФ Игорь Ясулович. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в телеграм-канале ГИТИСа.
Причина смерти народного артиста не сообщается, однако известно, что месяц назад он был госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Также сообщалось, что Ясулович страдал провалами в памяти, а в больнице был подключён к аппарату ИВЛ. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.