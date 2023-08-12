Умерла дочь Сергея Королёва

Об этом также сообщил историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, прощание пройдёт 15 августа.

Королёва была почётным гражданином города Королёва, который считается одним из центров отечественной космонавтики. Всю жизнь дочь конструктора проработала высококвалифицированным хирургом, была доктором медицинских наук и опытным педагогом. Работала в Московской городской клинической больнице имени С.П. Боткина, НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. Академик Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, ветеран труда, лауреат Государственной премии СССР, а также премии имени Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР, автор более 200 научных работ и книг о своём отце.