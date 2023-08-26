Умер режиссёр и сценарист Глеб Панфилов

"Ушёл из жизни Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссёр, режиссёр драматического театра, где он это доказал в "Ленкоме Марка Захарова", где его спектакли шли много лет", — сказал Варшавер.

В мае Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. У вдовца Инны Чуриковой было нарушено мозговое кровообращение, а на фоне пневмонии возник тромбоцитоз. В июне Варшавер сообщил хорошие вести о том, что у Панфилова после инсульта начала восстанавливаться речь. Мэтр снял такие картины, как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать", "В круге первом", "Иван Денисович" и другие.