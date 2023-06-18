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18 июня, 18:08

"Восстанавливается речь": Стало известно о состоянии режиссёра – вдовца Чуриковой

Варшавер: У перенёсшего инсульт Панфилова начала восстанавливаться речь

У госпитализированного с инсультом режиссёра и сценариста Глеба Панфилова начала восстанавливаться речь, из реанимационного отделения его уже перевели в обычную палату. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич находится в больнице и переведён в обычную палату. И уже сказал несколько слов и улыбался", — рассказал он журналистам.

Варшавер также выразил надежду на скорейшее выздоровление режиссёра и подчеркнул, что его очень ждут в театре.

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Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Как уже рассказывал Лайф, 11 мая Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. У вдовца Инны Чуриковой было нарушено мозговое кровообращение, а на фоне пневмонии возник тромбоцитоз.

Народному артисту РСФСР 89 лет. Напомним, он снял такие картины, как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать", "В круге первом", "Иван Денисович" и другие.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / URS FLUEELER

Наталья Исакова
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