"Восстанавливается речь": Стало известно о состоянии режиссёра – вдовца Чуриковой
Варшавер: У перенёсшего инсульт Панфилова начала восстанавливаться речь
У госпитализированного с инсультом режиссёра и сценариста Глеба Панфилова начала восстанавливаться речь, из реанимационного отделения его уже перевели в обычную палату. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Глеб Анатольевич находится в больнице и переведён в обычную палату. И уже сказал несколько слов и улыбался", — рассказал он журналистам.
Варшавер также выразил надежду на скорейшее выздоровление режиссёра и подчеркнул, что его очень ждут в театре.
Как уже рассказывал Лайф, 11 мая Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. У вдовца Инны Чуриковой было нарушено мозговое кровообращение, а на фоне пневмонии возник тромбоцитоз.
Народному артисту РСФСР 89 лет. Напомним, он снял такие картины, как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать", "В круге первом", "Иван Денисович" и другие.
ТАСС / ЕРА / URS FLUEELER