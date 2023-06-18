"Восстанавливается речь": Стало известно о состоянии режиссёра – вдовца Чуриковой

У госпитализированного с инсультом режиссёра и сценариста Глеба Панфилова начала восстанавливаться речь, из реанимационного отделения его уже перевели в обычную палату. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич находится в больнице и переведён в обычную палату. И уже сказал несколько слов и улыбался", — рассказал он журналистам.

Варшавер также выразил надежду на скорейшее выздоровление режиссёра и подчеркнул, что его очень ждут в театре.

Как уже рассказывал Лайф, 11 мая Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. У вдовца Инны Чуриковой было нарушено мозговое кровообращение, а на фоне пневмонии возник тромбоцитоз.