Умер актёр из фильма "Все мужики сво.." Алексей Янин, парализованный с 2015 года

Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет, последние годы он был парализован из-за пережитого инсульта. О трагическом известии сообщает Российский академический молодёжный театр (РАМТ).

"Ушёл из жизни Алексей Янин. Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжёлого инсульта (все эти годы театр и коллеги оказывали посильную помощь Алексею и его семье), в марте ему исполнилось всего 40", — говорится в тексте.

Янин окончил Высшее театральное училище им.Щепкина, а в 2004 году попал в РАМТ. Актёр был задействован в постановках "Дон Кихот", "Золушка", "Берег утопии", а также сыграл Ивана Шатова в спектакле "Шатов. Кириллов. Пётр" по произведению Фёдора Достоевского. Широкую известность Янин получил после фильмов "Судья", "Клуб", "Все мужики сво...".