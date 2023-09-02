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2 сентября, 08:58

Умер актёр из фильма "Все мужики сво.." Алексей Янин, парализованный с 2015 года

<p>Алексей Янин. Обложка © Кадр © "Сильнее Судьбы" Режиссёр. Александр Хван, сценарист Юсуп Разыков, Екатерина Латанова, Ольга Ларионова, Лариса Степанова / <a href="https://www.kinopoisk.ru/series/807093/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Алексей Янин. Обложка © Кадр © "Сильнее Судьбы" Режиссёр. Александр Хван, сценарист Юсуп Разыков, Екатерина Латанова, Ольга Ларионова, Лариса Степанова / Kinopoisk.ru

Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет, последние годы он был парализован из-за пережитого инсульта. О трагическом известии сообщает Российский академический молодёжный театр (РАМТ).

"Ушёл из жизни Алексей Янин. Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжёлого инсульта (все эти годы театр и коллеги оказывали посильную помощь Алексею и его семье), в марте ему исполнилось всего 40", — говорится в тексте.

Янин окончил Высшее театральное училище им.Щепкина, а в 2004 году попал в РАМТ. Актёр был задействован в постановках "Дон Кихот", "Золушка", "Берег утопии", а также сыграл Ивана Шатова в спектакле "Шатов. Кириллов. Пётр" по произведению Фёдора Достоевского. Широкую известность Янин получил после фильмов "Судья", "Клуб", "Все мужики сво...".

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Татьяна Миссуми
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