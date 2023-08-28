Известный музыкальный критик скоропостижно умер в 60 лет
Скоропостижно умер композитор и музыкальный критик Пётр Поспелов
Пётр Поспелов. Обложка © Unioncomposers.ru
Композитор, музыкальный критик и журналист Пётр Поспелов скончался на 61-м году жизни, сообщил его сын Василий.
"Папа скончался 27 августа приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз: перфорация язвы желудка", — приводит ТАСС слова Поспелова-младшего.
В 1990-х годах Пётр Поспелов работал музыкальным обозревателем в "Коммерсанте". Также он писал для "Известий", "Русского журнала", "Афиши", "Эксперта". С 2005 по 2017 год музыкант был редактором отдела культуры в "Ведомостях". Он работал и как композитор. В 2023 году Пётр Глебович получил "Золотую маску" за музыку к балету "Катарина, или Дочь разбойника".
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге умер актёр Иван Личидов. Ему был всего 31 год.