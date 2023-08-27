Умерла балерина и народная артистка СССР Светлана Адырхаева

Балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева скончалась в возрасте 85 лет после долгой болезни, сообщили в пресс-службе Большого театра России.

"Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни", — рассказали там ТАСС. Коллеги пообещали позже назвать дату и место прощания с балериной.

С 1960-го по 1988 год Адырхаева была солисткой балетной труппы Большого театра. Она запомнилась множеством работ, среди самых запоминающихся её партий Одетта и Одиллия в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Зарема в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Гаянэ в одноимённом балете Арама Хачатуряна, Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Хозяйка Медной горы в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева, Мехменэ Бану в "Легенде о любви" Арифа Меликова. С 2001 года она стала балетмейстером-репетитором Большого театра. Адырхаева удостоена звания народной артистки СССР (1984), награждена орденами "Знак Почёта" (1960), Трудового Красного Знамени (1976), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014).