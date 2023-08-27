Названа возможная причина смерти режиссёра Панфилова

Народный артист РСФСР, режиссёр Глеб Панфилов мог скончаться в результате повторного инсульта. Медики больше часа боролись за жизнь кинодеятеля, но не смогли его спасти, сообщил Mash .

Об уходе Панфилова из жизни сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер. 89-летнего режиссёра не стало 26 августа. Дату и время прощания глава театра обещал объявить позже. В мае этого года народный артист уже сталкивался с нарушением мозгового кровообращения. Помимо инсульта врачи диагностировали пневмонию и тромбоцитоз. К июню сценариста перевели из реанимационного отделения в обычную палату, где у него начала восстанавливаться речь.