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26 августа, 22:17

Названа возможная причина смерти режиссёра Панфилова

Mash: Режиссёр Панфилов скончался из-за повторного инсульта

<p>Глеб Панфилов. Обложка © <a href="https://lenkom.ru/news/906" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ленком Марка Захарова"</a></p>

Глеб Панфилов. Обложка © "Ленком Марка Захарова"

Народный артист РСФСР, режиссёр Глеб Панфилов мог скончаться в результате повторного инсульта. Медики больше часа боролись за жизнь кинодеятеля, но не смогли его спасти, сообщил Mash.

Об уходе Панфилова из жизни сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер. 89-летнего режиссёра не стало 26 августа. Дату и время прощания глава театра обещал объявить позже. В мае этого года народный артист уже сталкивался с нарушением мозгового кровообращения. Помимо инсульта врачи диагностировали пневмонию и тромбоцитоз. К июню сценариста перевели из реанимационного отделения в обычную палату, где у него начала восстанавливаться речь.

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Илья Пушкарев
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