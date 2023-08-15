Легендарный советский клоун Андрюша умер после отказа от срочной операции

Легенда советского цирка Андрей Николаев, попавший в больницу в Москве с острой стадией механической желтухи и коронавирусом, скончался. Трагическую новость сообщила пресс-служба Росгосцирка.

"Вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, профессор ГИТИС Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша", — сказано в сообщении.

Андрей Николаев — исполнитель роли клоуна Андрюши, народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза "Золотая маска Грока". В своё время он также преподавал в ГИТИСе и был наставником многих известных артистов, включая Аллу Пугачёву и Александра Буйнова.