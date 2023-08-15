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15 августа, 08:41

Легендарный советский клоун Андрюша умер после отказа от срочной операции

Легенда советского цирка Андрей Николаев умер в больнице в возрасте 85 лет

<p>Легенда советского цирка Андрей Николаев. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optreden_van_clown_Andr%C3%A9_Nikolajev_met_ezeltje_voor_de_pers,_Bestanddeelnr_932-6574.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Rob Croes / Anefo</p>

Легенда советского цирка Андрей Николаев. Фото © Wikipedia / Rob Croes / Anefo

Легенда советского цирка Андрей Николаев, попавший в больницу в Москве с острой стадией механической желтухи и коронавирусом, скончался. Трагическую новость сообщила пресс-служба Росгосцирка.

"Вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, профессор ГИТИС Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша", — сказано в сообщении.

Андрей Николаев — исполнитель роли клоуна Андрюши, народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза "Золотая маска Грока". В своё время он также преподавал в ГИТИСе и был наставником многих известных артистов, включая Аллу Пугачёву и Александра Буйнова.

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Ранее сообщалось, что 85-летнему Николаеву требуется операция, чтобы избавиться от желтухи, однако артист категорически отказывается от хирургического вмешательства. Медики предупреждали, что последствия его состояния могут быть весьма плачевными, вплоть до отказа печени.

Андрей Бражников
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