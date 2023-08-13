Мишустин назвал невосполнимой потерей смерть Натальи Королёвой
Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королёвой
Дочь Сергея Королёва Наталья Королёва. Обложка © Wikipedia / Кирилл Каллиников
Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королёвой, дочери знаменитого советского ракетостроителя Сергея Королёва. Тёплые слова премьера опубликованы в официальном телеграм-канале кабмина.
"Дочь легендарного конструктора Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, учёным и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии — сохранению здоровья людей", — заметил Мишустин.
Он напомнил, что, работая и в московской Боткинской больнице, и в научно-исследовательском институте экспериментальной хирургии, Королёва не раз проводила уникальные операции и всегда стремилась сделать для пациентов всё что могла. Кроме того, она вела педагогическую деятельность в Московской медицинской академии имени И. Сеченова, делясь знаниями с молодыми врачами, а её научные работы находят широкое применение в современной медицине. Уход такого человека из жизни — невосполнимая потеря для всех, кто его знал.
Премьер также рассказал, что Королёва отличалась несгибаемым стремлением к цели, искренностью и доброжелательностью. Светлая память о ней сохранится в сердцах членов семьи, друзей, товарищей по работе, её пациентов и учеников.
Напомним, дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королёва Наталья умерла в возрасте 88 лет. Церемония прощания пройдёт 15 августа.