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13 августа, 13:42

Мишустин назвал невосполнимой потерей смерть Натальи Королёвой

Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королёвой

<p>Дочь Сергея Королёва Наталья Королёва. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Кирилл Каллиников</p>

Дочь Сергея Королёва Наталья Королёва. Обложка © Wikipedia / Кирилл Каллиников

Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким Натальи Королёвой, дочери знаменитого советского ракетостроителя Сергея Королёва. Тёплые слова премьера опубликованы в официальном телеграм-канале кабмина.

"Дочь легендарного конструктора Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, учёным и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии — сохранению здоровья людей", — заметил Мишустин.

Он напомнил, что, работая и в московской Боткинской больнице, и в научно-исследовательском институте экспериментальной хирургии, Королёва не раз проводила уникальные операции и всегда стремилась сделать для пациентов всё что могла. Кроме того, она вела педагогическую деятельность в Московской медицинской академии имени И. Сеченова, делясь знаниями с молодыми врачами, а её научные работы находят широкое применение в современной медицине. Уход такого человека из жизни — невосполнимая потеря для всех, кто его знал.

Премьер также рассказал, что Королёва отличалась несгибаемым стремлением к цели, искренностью и доброжелательностью. Светлая память о ней сохранится в сердцах членов семьи, друзей, товарищей по работе, её пациентов и учеников.

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Напомним, дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королёва Наталья умерла в возрасте 88 лет. Церемония прощания пройдёт 15 августа.

Юрий Лысенко
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