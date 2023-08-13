Мишустин назвал невосполнимой потерей смерть Натальи Королёвой

Он напомнил, что, работая и в московской Боткинской больнице, и в научно-исследовательском институте экспериментальной хирургии, Королёва не раз проводила уникальные операции и всегда стремилась сделать для пациентов всё что могла. Кроме того, она вела педагогическую деятельность в Московской медицинской академии имени И. Сеченова, делясь знаниями с молодыми врачами, а её научные работы находят широкое применение в современной медицине. Уход такого человека из жизни — невосполнимая потеря для всех, кто его знал.