Легенду советского цирка экстренно госпитализировали в Москве

В Москве с острой стадией механической желтухи экстренно госпитализировали легенду советского цирка Андрея Николаева. Как сообщает Mash, также у артиста диагностировали коронавирус.

По информации телеграм-канала, 85-летнему Николаеву требуется операция, чтобы избавиться от желтухи, однако артист категорически отказывается от хирургического вмешательства. Медики предупреждают, что последствия его состояния могут быть весьма плачевными, вплоть до отказа печени.

Андрей Николаев — исполнитель роли клоуна Андрюши, народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза "Золотая маска Грока". В своё время он также преподавал в ГИТИСе и был наставником Аллы Пугачёвой и Александра Буйнова.