Актриса Лариса Голубкина попала в больницу

"Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь, в больнице, случайно", — сказала Голубкина.

Лариса Ивановна Голубкина — советская и российская актриса театра и кино, певица. В 1991 году она удостоилась звания народной артистки РСФСР. Поистине оглушительная народная слава обрушилась на Голубкину в 1962 году после выхода музыкальной комедии "Гусарская баллада". Режиссёр Эльдар Рязанов выбрал именно Ларису, студентку-второкурсницу, хотя на роль Шурочки Азаровой также пробовались несравненные Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Валентина Малявина, Светлана Немоляева. О творческом пути и личной жизни Голубкиной читайте на uznayvse.ru.