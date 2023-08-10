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10 августа, 13:28
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Актриса Лариса Голубкина попала в больницу

<p>Актриса Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Актриса Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Народная артистка РСФСР, звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина попала в больницу. Об этом сама актриса рассказала РИА "Новости".

"Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь, в больнице, случайно", — сказала Голубкина.

Лариса Ивановна Голубкина — советская и российская актриса театра и кино, певица. В 1991 году она удостоилась звания народной артистки РСФСР. Поистине оглушительная народная слава обрушилась на Голубкину в 1962 году после выхода музыкальной комедии "Гусарская баллада". Режиссёр Эльдар Рязанов выбрал именно Ларису, студентку-второкурсницу, хотя на роль Шурочки Азаровой также пробовались несравненные Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Валентина Малявина, Светлана Немоляева. О творческом пути и личной жизни Голубкиной читайте на uznayvse.ru.

Друг Гарика Сукачёва сообщил, что музыканта выписали из клиники

Друг Гарика Сукачёва сообщил, что музыканта выписали из клиники

А ранее Лайф рассказывал, что в больницу после ДТП попала певица Лада Дэнс. Артистка получила сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра. После госпитализации её перевели в частную клинику, она выходила на связь с поклонниками. А сегодня в СМИ появились фото певицы с травмами после аварии.

Александра Вишнякова
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