Опубликованы первые фото с Ладой Дэнс после жуткого ДТП
Mash опубликовал первые фотографии Лады Дэнс из больницы
Певица Лада Дэнс после ДТП. Фото © Telegram / Mash
Появились первые фото с певицей Ладой Дэнс после ДТП, которое произошло в Подмосковье 5 августа. Снимки опубликовал телеграм-канал Mash.
Лада Дэнс в больнице после аварии. Фото © Telegram / Mash
Уточняется, что артистке уже становится лучше. Впервые с момента аварии она смогла пообщаться с родными и близкими. Чтобы скрыть последствия травм, будут применять косметические процедуры. Какие именно, сейчас решают медики.
Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе. На дороге столкнулись три автомобиля, среди пострадавших певица и её водитель. Артистка получила сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра. После госпитализации Ладу Дэнс перевели в частную клинику, она даже выходила на связь с поклонниками.