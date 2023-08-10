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10 августа, 09:13

Опубликованы первые фото с Ладой Дэнс после жуткого ДТП

Mash опубликовал первые фотографии Лады Дэнс из больницы

<p>Певица Лада Дэнс после ДТП. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/46751?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Певица Лада Дэнс после ДТП. Фото © Telegram / Mash

Появились первые фото с певицей Ладой Дэнс после ДТП, которое произошло в Подмосковье 5 августа. Снимки опубликовал телеграм-канал Mash.

Лада Дэнс в больнице после аварии. Фото © Telegram / Mash

Лада Дэнс в больнице после аварии. Фото © Telegram / Mash

Уточняется, что артистке уже становится лучше. Впервые с момента аварии она смогла пообщаться с родными и близкими. Чтобы скрыть последствия травм, будут применять косметические процедуры. Какие именно, сейчас решают медики.

Ладе Дэнс после ДТП стало хуже: певица с трудом дышит и почти не говорит

Ладе Дэнс после ДТП стало хуже: певица с трудом дышит и почти не говорит

Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе. На дороге столкнулись три автомобиля, среди пострадавших певица и её водитель. Артистка получила сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра. После госпитализации Ладу Дэнс перевели в частную клинику, она даже выходила на связь с поклонниками.

Илья Суриков
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