Стал известен полный список травм, которые получила Лада Дэнс в страшном ДТП в Подмосковье

У певицы Лады Дэнс, которая накануне попала в жёсткое ДТП в Подмосковье, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму бедра и ушибленную рану лба. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, артистка находится в сознании. Её перевели в частную клинику, сообщил ранее продюсер Сергей Пудовкин. В момент ДТП Дэнс находилась на заднем сиденье и была пристёгнута.