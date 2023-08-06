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6 августа, 12:52

Стал известен полный список травм, которые получила Лада Дэнс в страшном ДТП в Подмосковье

SHOT: Певица Лада Дэнс получила в ДТП сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра

<p>Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/lada_dance_official?z=photo126430279_456239034/photos126430279" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lada_dance_official</a></p>

Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / lada_dance_official

У певицы Лады Дэнс, которая накануне попала в жёсткое ДТП в Подмосковье, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму бедра и ушибленную рану лба. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, артистка находится в сознании. Её перевели в частную клинику, сообщил ранее продюсер Сергей Пудовкин. В момент ДТП Дэнс находилась на заднем сиденье и была пристёгнута.

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Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. В общей сложности там столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека, в том числе 51-летний водитель артистки. Он также госпитализирован с переломами рёбер и позвонков.

Никита Никонов
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