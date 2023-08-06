Стал известен полный список травм, которые получила Лада Дэнс в страшном ДТП в Подмосковье
SHOT: Певица Лада Дэнс получила в ДТП сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра
Певица Лада Дэнс. Обложка © VK / lada_dance_official
У певицы Лады Дэнс, которая накануне попала в жёсткое ДТП в Подмосковье, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму бедра и ушибленную рану лба. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, артистка находится в сознании. Её перевели в частную клинику, сообщил ранее продюсер Сергей Пудовкин. В момент ДТП Дэнс находилась на заднем сиденье и была пристёгнута.
Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. В общей сложности там столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека, в том числе 51-летний водитель артистки. Он также госпитализирован с переломами рёбер и позвонков.