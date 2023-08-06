"Прогнозы хорошие": Ладу Дэнс перевезли в частную клинику

Певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику в Подмосковье после ДТП на Симферопольском шоссе, сообщил её продюсер Сергей Пудовкин. Изначально артистка находилась в клиническом госпитале имени Бурденко.

Он пояснил, что звезда была не за рулём, а на заднем сиденье. Также представитель артистки добавил, что водитель, перевозивший Ладу Дэнс, после аварии прошёл тест на алкоголь и наркотики. При этом разглашать название компании-перевозчика он не стал.