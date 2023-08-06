"Прогнозы хорошие": Ладу Дэнс перевезли в частную клинику
Продюсер Пудовкин заявил, что Ладу Дэнс после аварии перевезли в частную клинику
Певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику в Подмосковье после ДТП на Симферопольском шоссе, сообщил её продюсер Сергей Пудовкин. Изначально артистка находилась в клиническом госпитале имени Бурденко.
"Прогнозы хорошие. Мы намерены подать иск в транспортную компанию. Эксперты оценят водителя автомобиля, техническое состояние машины, и устанавливается степень вины персонального водителя", — сказал Пудовкин в интервью телеканалу "360".
Он пояснил, что звезда была не за рулём, а на заднем сиденье. Также представитель артистки добавил, что водитель, перевозивший Ладу Дэнс, после аварии прошёл тест на алкоголь и наркотики. При этом разглашать название компании-перевозчика он не стал.
Напомним, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в Подмосковье. В результате ДТП певица получила черепно-мозговую травму, травму бедра и множественные ушибы. В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека. Виновник аварии пока не установлен.
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