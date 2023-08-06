Регион

Уведомления отключены

6 августа, 11:24

"Ситуация странная": Госпитализированная Лада Дэнс перестала отвечать на звонки

Продюсер Пудовкин заявил, что Лада Дэнс после аварии перестала выходить на связь

<p>Лада Дэнс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official</p>

Лада Дэнс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

Российская певица Лада Дэнс, известная многим по хиту "Девочка-ночь", перестала выходить на связь после аварии в Подмосковье. Об этом заявил её продюсер Сергей Пудовкин. Напомним, что артистку госпитализировали в одну из столичных больниц.

"Я не могу до Лады дозвониться. Ситуация достаточно странная, потому что она не выходит на связь и никак не реагирует. Раньше у нас такой ситуации не было. Мы достаточно оперативно всегда коммуницировали", — подчеркнул Пудовкин в беседе с "Московским комсомольцем".

В больницу — на вертолёте: Директор Лады Дэнс рассказал о её состоянии после аварии

В больницу — на вертолёте: Директор Лады Дэнс рассказал о её состоянии после аварии

Лайф напоминает: Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье вечером 5 августа. В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму. В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека.

Никита Осипов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров