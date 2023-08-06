"Ситуация странная": Госпитализированная Лада Дэнс перестала отвечать на звонки

Российская певица Лада Дэнс, известная многим по хиту "Девочка-ночь", перестала выходить на связь после аварии в Подмосковье. Об этом заявил её продюсер Сергей Пудовкин. Напомним, что артистку госпитализировали в одну из столичных больниц.

"Я не могу до Лады дозвониться. Ситуация достаточно странная, потому что она не выходит на связь и никак не реагирует. Раньше у нас такой ситуации не было. Мы достаточно оперативно всегда коммуницировали", — подчеркнул Пудовкин в беседе с "Московским комсомольцем".