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5 августа, 18:26

В больницу — на вертолёте: Директор Лады Дэнс рассказал о её состоянии после аварии

Директор Лады Дэнс: Врачи оценивают состояние певицы после ДТП как тяжёлое

Российская певица Лада Дэнс находится в тяжёлом состоянии после сегодняшнего ДТП в Подмосковье. Об этом заявил директор артистки Сергей Путовкин.

"Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Сразу же подключились экстренные службы. С помощью вертолёта МЧС Ладу эвакуировали с места происшествия", — отметил он в беседе с kp.ru.

Путовкин добавил, что Лада Дэнс ехала с частного концерта в бизнес-такси. По его словам, медики сработали максимально оперативно и доставили артистку в профильную московскую больницу.

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Лайф напоминает: Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье вечером 5 августа. В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму. В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lada_dance_official

Никита Осипов
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