В больницу — на вертолёте: Директор Лады Дэнс рассказал о её состоянии после аварии

Российская певица Лада Дэнс находится в тяжёлом состоянии после сегодняшнего ДТП в Подмосковье. Об этом заявил директор артистки Сергей Путовкин.

"Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Сразу же подключились экстренные службы. С помощью вертолёта МЧС Ладу эвакуировали с места происшествия", — отметил он в беседе с kp.ru.