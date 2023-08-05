Раскрыты подробности аварии с участием Лады Дэнс

Российская певица Лада Дэнс в результате ДТП в Московской области получила черепно-мозговую травму. Об этом заявили в экстренных службах.

"Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму", — отметили там в беседе с ТАСС.

В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека, они госпитализированы. Авария произошла сегодня примерно в 18:20 на 52-м километре трассы М2 "Крым" по направлению движения от столицы. Водитель легковушки въехал в две ранее столкнувшиеся машины.