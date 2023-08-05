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5 августа, 17:58

Раскрыты подробности аварии с участием Лады Дэнс

ТАСС: Лада Дэнс в результате ДТП в Подмосковье получила черепно-мозговую травму

<p>Российская певица Лада Дэнс. Обложка © ТАСС / Анна Салынская</p>

Российская певица Лада Дэнс. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Российская певица Лада Дэнс в результате ДТП в Московской области получила черепно-мозговую травму. Об этом заявили в экстренных службах.

"Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму", — отметили там в беседе с ТАСС.

В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека, они госпитализированы. Авария произошла сегодня примерно в 18:20 на 52-м километре трассы М2 "Крым" по направлению движения от столицы. Водитель легковушки въехал в две ранее столкнувшиеся машины.

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Лада Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Слушателям и зрителям наиболее известна по песням "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".

Лайф напоминает, что после сегодняшнего ДТП Лада Дэнс была отправлена в больницу. А несколько лет назад с артисткой произошёл другой инцидент на дороге. Её автомобиль обыскали на наличие запрещённых веществ.

Никита Осипов
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