Раскрыты подробности аварии с участием Лады Дэнс
ТАСС: Лада Дэнс в результате ДТП в Подмосковье получила черепно-мозговую травму
Российская певица Лада Дэнс. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Российская певица Лада Дэнс в результате ДТП в Московской области получила черепно-мозговую травму. Об этом заявили в экстренных службах.
"Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму", — отметили там в беседе с ТАСС.
В общей сложности столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека, они госпитализированы. Авария произошла сегодня примерно в 18:20 на 52-м километре трассы М2 "Крым" по направлению движения от столицы. Водитель легковушки въехал в две ранее столкнувшиеся машины.
Лада Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Слушателям и зрителям наиболее известна по песням "Девочка-ночь" и "Один лишь раз".
Лайф напоминает, что после сегодняшнего ДТП Лада Дэнс была отправлена в больницу. А несколько лет назад с артисткой произошёл другой инцидент на дороге. Её автомобиль обыскали на наличие запрещённых веществ.