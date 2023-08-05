Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье

Российская певица Лада Дэнс попала в аварию на трассе в Московской области. Она пострадала, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на свой источник.

По данным канала, ДТП случилось на трассе М2. Столкнулись три автомобиля, в одном из них и была знаменитость. Она получила травму головы и была отправлена в больницу на такси.