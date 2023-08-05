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5 августа, 16:39

Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье

<p>Лада Дэнс. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Лада Дэнс. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Российская певица Лада Дэнс попала в аварию на трассе в Московской области. Она пострадала, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на свой источник.

По данным канала, ДТП случилось на трассе М2. Столкнулись три автомобиля, в одном из них и была знаменитость. Она получила травму головы и была отправлена в больницу на такси.

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Лайф рассказывал, что несколько лет назад с Ладой Дэнс произошёл другой инцидент на дороге. Её автомобиль обыскали на наличие запрещённых веществ.

Андрей Григорьев
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