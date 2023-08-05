В Москве легковушку подкинуло в воздух от лёгкого столкновения
На Рижской эстакаде в Москве после столкновения легковой автомобиль опрокинулся
На Рижской эстакаде в Москве столкнулись два автомобиля, в результате чего один из их перевернулся. Столичный Дептранс опубликовал видео с моментом ДТП.
На Рижской эстакаде в Москве машина перевернулась после столкновения с другой. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
На это кадрах видно, что автомобиль, что один автомобиль начал смещаться из своей полосы, столкнулся с соседним, от чего его подкинуло и он перевернулся. Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе аварии временно было затруднено.
Ранее Лайф писал, что молодой полицейский насмерть разбился на "мерседесе" в Махачкале. Он влетел в дорожные ограждения, потом съехал на обочину и опрокинулся.
Telegram / Дептранс. Оперативно