"Пил, курил, болел": В Москве за рулём иномарки заметили ребёнка, но у его родителей другая версия
Mash: На Киевском шоссе в Москве за рулём петлявшего Hyundai заметили ребёнка
На Киевском шоссе в Москве за рулём Hyundai заметили очень юного водителя, который вёл машину, петляя по дороге и пугая других автовладельцев. Некоторые из них сняли происходящее на видео и обратились в полицию. Судя по кадрам, которые публикует телеграм-канал Mash, в иномарке, помимо школьника, ещё были его мать и отец.
На Киевском шоссе в Москве за рулём петлявшего Hyundai заметили ребёнка. Видео © Telegram / Mash
При этом глава семейства заверил, что ребёнку уже исполнилось 18 лет, и нашёл необычное оправдание его подростковому внешнему виду.
"Это не ребёнок, это взрослый человек. [Выглядит так молодо, так как] пил, курил, болел. Мы по-разному все выглядим", — подчеркнул мужчина.
Ранее Лайф писал, как в Омске подросток попал в ДТП, разъезжая на "мерседесе" матери. По факту случившегося была начата проверка.
Telegram / Mash