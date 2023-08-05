"Пил, курил, болел": В Москве за рулём иномарки заметили ребёнка, но у его родителей другая версия

На Киевском шоссе в Москве за рулём Hyundai заметили очень юного водителя, который вёл машину, петляя по дороге и пугая других автовладельцев. Некоторые из них сняли происходящее на видео и обратились в полицию. Судя по кадрам, которые публикует телеграм-канал Mash, в иномарке, помимо школьника, ещё были его мать и отец.

На Киевском шоссе в Москве за рулём петлявшего Hyundai заметили ребёнка. Видео © Telegram / Mash

При этом глава семейства заверил, что ребёнку уже исполнилось 18 лет, и нашёл необычное оправдание его подростковому внешнему виду.

"Это не ребёнок, это взрослый человек. [Выглядит так молодо, так как] пил, курил, болел. Мы по-разному все выглядим", — подчеркнул мужчина.